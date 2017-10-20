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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan berber tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Sevim Tekin'i bıçaklayarak yaralayan berber 35 yaşındaki Umut Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

20 Ekim 2017 16:06

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Sevim Tekin\'i bıçaklayarak yaralayan berber 35 yaşındaki Umut Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saka Sokak\'ta meydana geldi. Sevim Tekin, eşinden şiddet gördüğünü belirterek, bir süre önce boşanma davası açtı. Umut Tekin, evine giderken önünü kestiği eşine barışma teklif etti, ret cevabı alınca da aralarında tartışma çıktı. Umut Tekin, tartışma sırasında yanındaki bıçağı çıkararak eşini yaralayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Sevim Tekin, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan 1 çocuk annesi Sevim Tekin\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İzzet Baysal Polis Merkezi\'ne teslim olan Umut Tekin, gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği Tekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Umut Tekin cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılırken \"Pişmanım\" dedi.

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