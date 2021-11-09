Boşanma aşamasındaki eşinden işkence gören ve tehdit edilen kadın yetkililerden yardım istedi

Adana'da boşanmak istediği eşi Murat G.'den işkence gören ve tehdit edilen kadın yetkililerden yardım istedi.

Hastanede darp raporu alan kadın, Murat G.'den şikâyetçi oldu. Murat G.'nin kendisini darp ettiğini ve silahla tehdit ettiğini belirten kadın yardım çağrısı yaptı.

G.G.,“O arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik. Şikâyetçiyim sonuna kadar. Yanına kar kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. 'Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim' dedi” diye konuştu. (DHA)