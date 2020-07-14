Boşanma aşamasında olduğu kadını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kişiye 'tahrik' indirimi!

Samsun'da boşanma aşamasında olduğu kadını hastanenin otoparkında 25 bıçak darbesiyle öldürün erkeğe verilen müebbet hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından olayda 'tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak 24 yıla indirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Şahin (33) hakkında, 5 yıllık evli olduğu eşi Merve Şahin (25) tarafından boşanma davası açıldı. Merve Şahin, memleketi Samsun'a yerleşti ve taraflar arasında boşanma davası devam ederken, Enis Adem Şahin, annesi ve kardeşiyle 3 yaşındaki kızını görmeye geldi.

2 Aralık 2018'de, annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynarken, Enis Adem Şahin aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti.

Polis tarafından il dışına çıkmak isterken yakalanan Enis Adem Şahin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek' suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Enis Adem Şahin, 1 Ekim'de düzenlenen davanın son duruşmasında, "Olay günü başkaları ile telefonla benim yanımda yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı" dedi. Mahkeme Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Enes Adem Şahin'in avukatı Özkan Güreş, cinayetin tahrik altında işlendiğini ileri sürerek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine ceza indirimi başvurusunda bulundu. Avukat Özkan Güreş'in sunduğu deliller doğrultusunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 1 Temmuz'da verdiği kararda Enes Adem Şahin'in 'cinayeti tahrik altında işlediği' kanaatine vardı.

Şahin'e iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, daha önce verilen müebbet hapis cezasını 24 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti. (İHA)