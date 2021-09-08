Kocaeli'de kadına şiddet: Boşanma aşamasında olduğu eski eşini silahla yaraladı

Kocaeli'nde G.C., boşanma aşamasındaki eski eşi Y.C. sokak ortasında tabancayla vurdu. Yaralanan G.C. hastaneye kaldırılırken olayın zanlı Y.C. çevredekiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki Hanedan Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen G.C, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti. G.C.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan fail Y.C.'yi ise çevredekiler yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili Y.C de polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Silahı bana da doğrulttu"

Olay sırasında Y.C.'ye müdahale eden Murat Yeter, şunları anlattı:

"Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum’ dedi. O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik." (DHA)