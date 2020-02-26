Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı!

İstanbul Beylikdüzü’nde Saniye Y., uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu Erkan Y. tarafından bıçaklandı.

42 yaşındaki Saniye Y., saat 15.30 sularında Beylikdüzü'nde AVM’de daha önce de bıçaklı saldırıda bulunduğu için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren Saniye Y.'yi bıçakladı.

Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

(DHA)