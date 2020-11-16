Boşanma aşamasında eşi ve kayınpederini adliye önünde vuran zanlı cezaevinden yeni çıkmış

Bilecik’te Onur Acar (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman’ı (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşmasının çıkışında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Duman yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur Acar, eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duman yaşamını yitirdi, Acar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.