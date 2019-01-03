Boşandıktan 20 sene sonra eski eşine böbreğini verdi

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Mary Ziegler ve Bill Henrichs 20 sene önce boşandı. Ziegler, 24 sene boyunca evli kaldığı eski kocasının bir böbreğe ihtiyacı olduğunu öğrenince "hiç düşünmeden" böbreğini bağışladı.

Henrichs geçtiğimiz şubat ayında sağlığının kötüye gittiğini ve yeni bir böbreğe ihtiyacı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Henrichs'e yardımcı olmak için birçok kişi böbreğini bağışlamaya çalıştı, ancak hiçbirinin böbreği uyumlu değildi. Eski eşinin hastalığını öğrenen ve böbrek bağışına ihtiyacı olduğunu duyan Ziegler hastaneye gitti ve test oldu. Böbreklerinin uyuştuğunu öğrenen Ziegler böbrek naklini kabul etti ve böbreğini bağışladı. Ziegler böbrek nakli kararı için "düşünmedim bile" dedi.

Eski çift ameliyattan sonra Fox 9 kanalına konuştu. 14 yaşında tanıştıklarını ve 18 yaşında evlendiklerini belirten eski çift, 24 yıl evli kaldıktan sonra 20 sene önce boşandıklarını ancak arkadaşlıklarını devam ettirdiklerini belirtti.