Boşandığı kadının 14 yaşındaki kardeşine cinsel istismarda bulunan erkeğe beraat

Adana'da boşandığı kadın T.B.’nin 12 yaşındaki kardeşi E.N.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.S., delil yetersizliğinden beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımak üzere harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Adana’da yaşayan T.B. ve T.S., 2014 yılında boşandı. Boşanmanın ardından 'kızını görmek için' T.B'nin evine gelen T.S., bu sırada boşandığı kadının kardeşi E.N.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı gören T.S.'nın 11 yaşındaki kızı, durumu annesine anlattı.



Bunun üzerine T.B., kız kardeşi E.N.S.’den yaşadığı cinsel istismarı dinleyince Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliği’ne giderek T.B., hakkında şikayette bulundu. Aynı gün polis ekiplerince gözaltına alınan T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 ay cezaevinde kalan T.S., Adana 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada tahliye edilirken, üçüncü duruşmada ise hakkında beraat kararı çıktı. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

"Korktuğum için anlatmadım"

Korktuğu için 6 yaşından bu yana yaşadığı cinsel istismarı kimseye söyleyemediğini anlatan E.N.S., "Genellikle oyun parkına götürüyordu. Orada oynadıktan sonra evlerine götürüyordu, orada oluyordu. Ailemle birlikte rahat yaşamak istiyorum. Korktuğum için kimseye anlatamadım. Olay, L.S.’nin annesine söylemesiyle ortaya çıktı" diye konuştu.



T.B. ise, "Benim çocuğumun teyzesiyle arasında 1 yaş var. Teyzesini de götürüyordu yanına. Götürdüğü sırada serviste, tenha yerlerde taciz etmiş. Kız kardeşim de bunu bizden 5 yıl boyunca saklamış. Olayı kızımdan öğrendik. Eski eşim bir yerlere gittiğimizde beni yanında istemiyordu. Kızını görmeye geldiğinde ‘Kardeşin de gelsin. İkisi daha güzel vakit geçiriyorlar’ diyordu. Eline doğmuş bir çocuğa bunu yapmasını hiç beklemezdim. Aklıma bile gelmezdi" dedi.

"Çocuk kendini ve kimliğini kaybetmiş durumda"

Beraat kararı alan T.S'nin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydeden T.B., "İkinci duruşmada ailesi yüzümüze bakamadı. O duruşmada tahliye oldu. 2 ay sonraki duruşmada da beraat kararı çıktı. Kız kardeşimin ruh sağlığı yerinde değil. Kendisini gizleme, koruma amacıyla erkek gibi giyiniyor. Saçlarını kısa kestiriyor. Çocuk kendini ve kimliğini kaybetmiş durumda. Bu şahıs servis şoförü ve şu an hepimizin arasında" diye konuştu.

Avukat Demet Özden ise dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydederek, “Sanık, özel bir hastaneden üreme yeteneği olmadığına dair rapor almış. Çocukların beyanlarında birkaç çelişki mevcut. Birisi bir odada 20 dakika, diğeri 30 dakika kaldığını söylüyor. Bu yüzden mahkeme delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı vermiş. Dolayısıyla biz şu anda gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyacağız" diye konuştu.