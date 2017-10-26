Boşandığı kadını ve onun erkek arkadaşını bıçakladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Murat T., tartıştığı boşandığı Selda Kıral ile onun erkek arkadaşı Murat Öztürk\'ü bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım İlçesi Gebi Caddesi\'nde meydana geldi. Murat T., yolda karşılaştığı bir süre önce boşandığı Selda Kıral ve onun erkek arkadaşı Murat Öztürk ile karşılaşınca tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat T., Kıral ve Öztürk\'ü bıçakladı, otomobiline binip kaçtı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selda Kıral\'ın ameliyata alındığı bildirildi.

Polis, Murat T.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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