Boşandığı kadını sistematik şiddete maruz bırakan erkek, elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Murat Cem K. tarafından şiddete maruz bırakılan ve 46 kez şikâyet etmesine rağmen yaptırım uygulamayan yetkililer, Zeliha Erdemir sosyal medyadan "Ölmek istemiyorum" diyerek sesini duyurunca Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe taktı. Zeliha Erdemir'i sistematik olarak şiddete maruz bırakan Murat Cem K., kelepçeyi kırınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'i şiddete maruz bırakıp sürekli tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kıran Murat Cem K. hakkında, "devlet malına zarar verme" suçundan işlem başlatıldı.

Ne olmuştu?

Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014'te Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. 26 Aralık 2016'da dava sonuçlandı ancak Murat Cem K., Zeliha Erdemir'i tehdit etmeye başladı. Zeliha Erdemir 46 kez şikâyetçi olmasına rağmen sonuç alamayınca sosyal medyadan "Ölmek istemiyorum" mesajını paylaşarak destek istedi.

Erdemir'in mesajı sosyal medyada ses getirince Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Cem K.'nin, Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Murat Cem K.'ye, 26 Aralık'ta Zeliha E.'yi rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Ancak bir gün sonra Murat Cem K.'ye takılan elektronik kelepçenin bozuk olduğu ortaya çıktı.

Ancak 29 Ocak'ta kelepçeyi kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, "devlet malına zarar verdiği" gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce Zeliha Erdemir'e uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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