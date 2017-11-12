Boşandığı kadını ağır yaraladı, yanındaki sevgilisini öldürdü

Adana'da Nuh Murat Uludemir, sokakta karşılaştığı, boşandığı Leyla D.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı, yanındaki sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal'ı ise öldürdü.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Nuh Murat Uludemir, yolda yürürken bir süre önce boşandığı Leyla D. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal ile karşılaştı. Uludemir, yanındaki tabancayı çekip, Leyla D. ile Dal'a birer el ateş etti. Leyla D. ile Volkan Dal kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Nuh Murat Demirci, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Volkan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Leyda D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Nuh Murat Uludemir, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.