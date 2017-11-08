Boşandığı eşiyle yanındaki arkadaşının el ve ayaklarını bağlayıp tehdit etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde 31 yaşındaki B.D., balkondan girdiği evde boşandığı 23 yaşındaki Derya U. ile arkadaşı 17 yaşındaki P.T.\'yi, bıçak zoruyla el ve ayaklarını bağlayıp, işkence yapmakla tehdit etti. Derya U.\'nun bir yolunu bulup, telefonla yardım istemesi üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan B.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Pide ustası B.D., 4 yıl önce evlenip, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen 26 Ekim tarihinde boşandığı, 3 yaşındaki oğlunun annesi Derya U.\'nun evine gitti. Kapının önünden telefonla aradığı Derya U. cevap vermeyince B.G., birinci kattaki eve balkondan girdi. Öğle uykusundaki U. ile arkadaşı 17 yaşındaki P.T. adlı kız, gürültüyle uyandı, karşılarında elinde bıçakla duran B.G.\'yi gördü.

B.G., bıçak zoruyla PT.\'ye Derya U.\'nun el ve ayaklarını bağlattı. Ardından yanında getirdiği iple B.G., P.T.\'nin de el ve ayaklarını bağladı. Bir süre sonra Derya U., kendilerini ıssız bir yere götürüp işkence yapmakla tehdit eden B.G.\'den, ellerinin acıdığını söyleyip, ipleri gevşetmesini istedi. Derya U., ipler gevşeyince bir yolunu bulup, telefonla arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapı zili çalınca iki kadının ellerini çözüp, yatak odasına saklanan B.G., içeri giren polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Derya U. ve P.T.\'nin şikayeti üzerine B.G., \'Konut dokunulmazlığını ihlal\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Derya U., \"Gözaltına alınırken bile bizi tehdit etmeyi sürdüren kişi şu an serbest. Telefonla mesaj atmasam bize neler yapacaktı, artık bilmiyorum. Çok korkuyorum. Can güvenliğim yok, evime bile gidemiyorum. Arkadaşımda kalıyorum\" diye konuştu.

B.G.\'nin ise polisteki ve adliyedeki ifadesinde pişman olduğunu, boşandığını eşinin evine sadece konuşmak için gititğini söylediği öğrenildi.



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