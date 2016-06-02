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Boşandığı eşini yatağa bağlayıp boğazını kesti

Gözaltına alınan Fikret Fadıloğlu cezaevine gönderilirken, boşandığı eşi Hanife Geyik ise tedavi altına alındı

02 Haziran 2016 02:29

Kocaeli’nin Darıca ilçesi’nde 43 yaşındaki Fikret Fadıloğlu, 3 yıl önce boşandığı Hanife Geyik’i yatağa bağladıktan sonra boğazını kesti. 

Darıca Osmangazi Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, Fikret Fadıloğlu, 18 yıl evli kaldığı, 3 yıl önce de boşandığı iki kızıyla birlikte oturan Hanife Geyik’in evine gitti.

17 yaşındaki kızının kapıyı açtığı Fikret Fadıloğlu, içeri girip bir başkasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği, uyuyan Hanife Geyik’i yatağa bağladı. Fadıloğlu, bu sırada uyanıp bağırmaya başlayan Hanife Geyik’in bıçakla boğazını kesti.

 

Boğazı kesilen kadın tedavi altına alındı

 

Annelerinin çığlıkları üzerine odaya giren kızları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanife Geyik, ambulansla Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

 Gözaltına alınan Fikret Fadıloğlu ise işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne kondu.

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