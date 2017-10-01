Boşandığı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'nde, boşandığı eşi 30 yaşındaki Ebru Taşocak\'ı sopa ve bıçak ile yaralayan 36 yaşındaki Kenan Ülgüdür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kenan Ülgüdür, dün saat 21.00 sıralarında, velayetleri annede olan iki çocuğunu görmek için 4 yıl önce boşandığı eşi Ebru Taşocak\'ın Akıncılar Mahallesi, İncioğlu Sokak\'taki evine gitti. Alkollü olan Kenan Ülgüdür ile boşandığı eşi Taşocak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kenan Ülgüdür, eline geçirdiği paspas sapı ile Taşocak\'ı başından yaraladı. Kenan Ülgüdür, daha sonra cebinden çıkardığı bıçak ile Taşocak\'ı omzundan yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı genç kadın, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taşocak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olayın ardından Kenan Ülgüdür\'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kenan Ülgüdür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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