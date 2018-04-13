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Boşandığı eşini vurup, kaçtı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da S

13 Nisan 2018 18:50

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da S.K. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eski eşi C.B. tarafından silahla vurularak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşi S.K.\'den boşanan C.B. eski eşinin iş yerine gitti. Burada eski eşini kaldırım üzerinde gören C.B. yanında getirdiği silahı belinden çıkararak S.K.\'ye doğrulttu. Üç el ateş açan C.B., eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Silahlı saldırı sonucu C.B. olay yerine geldiği otomobille kaçtı. İhbar sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan C.B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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