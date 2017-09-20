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Boşandığı eşini bıçakladı, polisi görünce intihara kalkıştı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de boşandığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Z

20 Eylül 2017 15:06

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de boşandığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Z.Y., saklandığı evde polisi karşısında görünce tarım ilacı içerek intihara kalkıştı.
Olay, 13 Eylül\'de saat 07.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yer alan durakta meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşi Ümmü İ.\'yi takibe alan Z.Y, durakta bekleyen kadını komando bıçağı ile 10 yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Ümmü İ., Mersin Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Zanlı Z.Y ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
YAYLA EVİNDE YAKALANDI
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlı Z.Y\'nin merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylası\'nda bir bağ evinde saklandığı belirledi. Bunun üzerine eve operasyon yapan polisi karşısında gören Z.Y., tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Z.Y. tedavi altına alındı. Şüphelinin üzerinde saldırıda kullandığı belirlenen bıçakta bulundu. Polisin soruşturması sürüyor.

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