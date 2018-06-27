Boşandığı eşini, 'Bana yaramadın, ona da yarama' deyip öldürmüş

TolgaYANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da eski eşi Sevda Yetişir\'i (37), boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia\'yı (18) da yaralayan Niyazi Yetişir\'in (43), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen Sevda Yetişir\'in annesi Leyla Kütük (58), olay anında kızının yanında olduğunu belirterek, \"Niyazi, arkamızdan markete geldi. \'Bana yaramadın, ona da yarama\' diyerek elindeki silahla 2 el ateş ederek, kızımı öldürdü\" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi\'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaydan yaklaşık 6 ay önce, eşi Niyazi Yetişir\'i terk ederek kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çİft, geçen yıl nisan ayında da açılan dava sonucu boşandı.

Bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla, boşanmadan önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü Sevda Yetişir\'i ağır yaraladı. Ardından yolun karşısındaki kuaför dükkanına giren Yetişir, burada çalışan kızı Rabia Yetişir\'e de 3 el ateş ederek kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, mahkemenin ardından henüz eski soyadını almayan Sevda Yetişir, kurtarılamadı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Rabia Yetişir ise yaşam mücadelesini kazandı, ancak omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.

\'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU\'

Yakalanıp tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Niyazi Yetişir, davanın ilk duruşmasındaki savunmasında olay günü annesinin evine giderken eşini, tesadüfen yolda gördüğünü ileri sürdü. Niyazi Yetişir, \"Eşim Sevda aramızda daha boşanma davası yokken beni terk edip, gitti. Beni bir başkasıyla aldatıyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Ben bu olayları öğrenince boşanma davası açtım. Daha sonra da boşandık. Olay günü büyük oğluma, annemin yanına gideceğimi söyledim. O da gelmeyeceğini söyledi. Oğlum evde tek kalacağı için kendisine zarar verebileceğini düşünerek bulundurma ruhsatlı tabancamı yanıma aldım. Yolda kızım Raiba ile karşılaştım. Ona konuşalım dedim; ancak benim yüzüme bile bakmadı. \'Kuaförde mi çalışıyorsun\' dedim, hızlı bir şekilde yanımdan ayrıldı. Biraz zaman geçtikten sonra kızımı erkek bir şahsın kullandığı motosikletin üzerinde gördüm. Yolun karşısına geçtiğimde tesadüfen eşim Sevda\'yı gördüm. Eşimin yanında annesi vardı. Markete gidiyorlardı. Yanlarına gittim, eşime neden kızıma göz kulak olmuyorsun, dedim. Bana \'Sen karışma\' diyerek küfretti. Ben küfretme diye uyardım. Ancak devam etti. Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp ateş ettim. O an kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Konuşurken annesi de beni itekleyince kendimi kaybedip ateş ettim. Pişmanım\" dedi.

Eşini vurduktan sonra kızının işyerine gittiği ifade eden Yetişir, \"Tabancayla marketten çıktıktan sonra kızımın, çalıştığını söylediği kuaföre gittim. Kızımı alıp küçük kardeşinin yanına bırakmak istedim. Kızıma konuşmak istediğimi söyledim. Kızım çalıştığı için çıkmak istemedi. Elinden tuttum; ancak yine gelmek istemedi. Kızımın ustası Zeynep Hanım makasla üzerime geldi. Korktum, ne yapacağımı bilemedim. Tabanca aklıma geldi. Namluyu yukarı tutup, Zeynep Hanım\'a bakarken iki el ateş ettim. Kızımın vurulduğunu görmedim. Zeynep Hanım\'ın ambulans diye bağırdığını duydum. Ben de oradan uzaklaştım. Eve uğrayıp paramı aldım ve polislere teslim oldum. Bu olayları kesinlikle planlayarak yapmadım. Annemlere giderken tesadüfen karşılaştım\" diye konuştu.

\'BANA YARAMADIN ONA DA YARAMA\'

Davanın ikinci celsesine tanık olarak katılan Sevda Yetişir\'in annesi Leyla Kütük ise şunları söyledi:

\"Olay tarihinde damadım ve kızım resmen ayrılmışlardı. Sevda bir süre benim yanımda kaldı. Sonra evlenmek için Adana\'ya gitti. Olay günü ben, kızım Sevda, yeğenim ve torunum alışveriş için evimizin yakınındaki markete gittik. Markete girdikten hemen sonra Niyazi içeri girdi. \'Bana yaramadın, ona da yarama\' diyerek elindeki silahla kızıma doğru 2 el ateş etti. Niyazı dışarı çıkarken, Rabia gibi bir şeyler söyledi. Kızım, Niyazi ile anlaşmalı boşandı. Niyazi kızıma şiddet uyguluyordu, aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Kızım sevda olay tarihinden 6-7 ay kadar önce evlenmek için Adana\'dan birisi ile görüşüyordu. Sevda son zamanlarda Adana\'da yaşıyordu. Konya\'ya bayram gezmesi için gelmişti\" dedi.

Mahkeme heyeti, tanık savunmalarının ardından davayı erteledi.



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