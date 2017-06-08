Boşandığı eşi tarafından dövülen kadın, boğazı kesilerek üç aylık bebeğiyle birlikte yol kenarına atıldı

Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki F.D. eski eşi tarafından dövülüp boğazı kesilerek yol kenarına atıldı, F.D.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki F.D., birlikte tatile gitmek için yola çıktığı boşandığı eşi N.Ş. tarafından araçta bıçakla boğazı kesilip, 3 aylık kız bebeğiyle yol kenarına atıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



DHA'nın haberine göre olay, bugün Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli F.D., dün ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı.

3 aylık bebek ile birlikte yol kenarına atıldı

Geri dönmeyen F.D'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. F.D., iddiaya göre bugün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi N.Ş. ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. N.Ş. ve F.D. arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından o an N.Ş., arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, F.D.'yi dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından F:D.'yi, ikinci eşinden olan 3 aylık kızıyla birlikte araçtan atıp, 4 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçtı.



Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklıklar olduğu saptanan F.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Koruma altına alınan 3 aylık bebeğin ise Konya'dan gelecek olan F.D.'nin babasına teslim edileceği ifade edildi.



Polis, kaçan N.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.