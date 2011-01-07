Boşanan kadına 'koruma' geliyor

T24 - TBMM'ye bugün sunulacak kanun teklidiyle boşanan eşe yasal koruma hakkı tanınacak. Buna göre; evlilik bağı biten eşlerden birinin şikayeti üzerine, mahkemenin şikayetçi olunan taraf için tedbir koymasını düzenliyor. Yani, boşandığı eşinden şiddet gören ya da şiddetle tehdit edilen bir kadın da, evli bir kadına dönük koruma tedbirlerinden yararlanabilecek.

Milliyet gazetesinde Serpil Çevikcan'ın haberi şöyle:

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf beklenen müjdeyi verdi. Kavaf’la dün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Saray yerleşkesindeki “Sevgi Evleri”nden birinde öğle yemeğinde buluştuk. Çocukları koğuş sistemi yurt mantığından kurtaran evleri gezdik. SHÇEK Genel Müdürlüğü ve bakanlık, önemli işler başarmış.

Kavaf’la sohbetimizde, güncel tartışmalar gündemdeydi. Ankara’da, Ayşe Paşalı’nın “boşandığı gerekçesiyle” tedbir kararı uygulanmayan eski eşi tarafından öldürülmesi vicdanları yeniden yaralamıştı. Kavaf, kadına şiddet konusunda beklenen düzenlemenin tamamladığını müjdeledi. Böylece mevcut yasanın çok önemli bir eksiği gideriliyor.



Hazırlanan kanun teklifi; evlilik bağı biten eşlerden birinin şikayeti üzerine, mahkemenin şikayetçi olunan taraf için tedbir koymasını düzenliyor. Yani, boşandığı eşinden şiddet gören ya da şiddetle tehdit edilen bir kadın da, evli bir kadına dönük koruma tedbirlerinden yararlanabilecek.

Mevcut yasada evli çiftler için geçerli bütün yaptırımlar, boşananlar için de geçerli olacak. Kadının haklı şikayeti sonucunda mahkeme; kadına, çocuklarına ve barındıkları eve veya işyerine yaklaştırmama, eşyalarına zarar vermeme, iletişim yoluyla rahatsız etmeme, alkollü olarak yaşadığı yere yaklaşmama, varsa silahını teslim etme yaptırımlarını uygulayabilecek. Söz konusu tedbirlere aykırı davranılması halinde, erkeğe tutuklama ve hürriyeti bağlayıcı ceza verileceği uyarısında bulunulabilecek.

Kavaf, “Kadınların hakkını, hukukunu korumak açısından ne yapabiliriz diye çok üzerinde durduk. Evlilik bağı bitmiş eşlerle ilgili olarak tedbir kararı verilmesi konusu hakimleri zorlayan bir şeydi. Boşluk vardı. Eski eşten gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı da terbir kararı verilebilmesini sağlayan düzenlemeyi yaptık. Teklifi hazırladık. Boşanma olsa dahi, sadece tehlike altındaki kadın değil, 3. kişiler de tedbir konulmasını talep edebilecek” dedi.

Kavaf, kanun teklifinin en kısa sürede yasalaşması için çabalıyor. Teklif bugün yarın TBMM’ye sunulacak. 4320 sayılı yasaya eklenecek olan düzenleme önce Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Görünen o ki, torba tasarının sonradan eklenen en hayırlı maddesi bu olacak.

Kavaf’a, “Herhalde bu düzenleme Meclis’ten sorunsuz geçer” diye laf attığımızda yanıtı esprili oldu:

“Belli olmaz, sonuçta erkek egemen bir Meclis’te çalışıyoruz.”