Boşanan çiftin sanat eserleri, açık artırmada 676 milyon dolara satıldı

ABD’de boşanan bir çifte ait 35 sanat eserinin çıktığı açık artırmada 676 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

BBC’de yer alan habere göre, emlak zengini Harry Macklowe ve eski eşi Linda’ya ait 35 sanat eseri, New York’ta açık artırmaya çıktı.

Çifte 2018 yılındaki boşanma sürecinde eserleri satarak geliri paylaşmaları önerilmişti.

İçinde Andy Warhol ve Jackson Pollock’un eserlerinin de bulunduğu koleksiyon toplam 676 milyon dolardan fazlaya satıldı.

Çiftin gelecek yıl bir 35 eseri daha satışa çıkarması bekleniyor.