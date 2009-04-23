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Boşaltılan daireden el bombaları çıktı

İzmir Çiğli'de yaklaşık 15 gün önce kiracının boşaltığı dairede, 2 el bombası ile 171 mermi bulundu. Polis eski kiracıyı arıyor.

23 Nisan 2009 03:00

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir apartmanda bulunan boş dairede, 2 el bombası ile 171 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen mermi ve bombalar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına götürüldü.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Güzeltepe Semti, 8087/11 Sokak, 28 Numaralı Begonya Apartmanı, Kat 1, Numara 2'de meydana geldi.

İddiaya göre; yaklaşık 15 gün önce evi boşaltan kiracısı C.G'den evin anahtarını alamayan ev sahibi T.S., yeni kiracıya evini göstermek için çilingir çağırdı. Yeni kiracıyla birlikte eve giren T.S., salonda 2 adet el bombası ile 171 adet 9 milimetre çapında mermi buldu. Paniğe kapılan T.S. ve yeni kiracısı, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, parmak izi çalışması yaparken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise mermi ve el bombalarına el koyarak incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına götürdü.

Polis, evin eski kiracısı C.G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirdi.

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