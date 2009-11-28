Boş tribünler bayrakla süslenerek dolduruldu

Turkcell Süper Lig'de cezası nedeniyle Kasımpaşa'yı sahasında seyircisiz maçta konuk edecek Fenerbahçe'yi, taraftarı maç öncesi yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na hareketinden önce Can Bartu Tesisleri önünde toplanan kalabalık bir taraftar topluluğu, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Takımın stada giriş yapacağı bölgede toplanan başka bir grup taraftar da sarı-lacivertli ekibi taşıyan otobüse stada girişinde sevgi gösterilerinde bulundu. Yoğun bir tezahürat desteğiyle tempo tutan taraftarlar, futbolculara ''Yalnız değilsiniz'' mesajı verdi.

Taraftarlar, stat dışında da tezahürat yaptı.

-BOŞ TRİBÜNLERDE BAYRAKLAR-

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın boş tribünleri bayraklarla süslenerek dolduruldu.

Maraton tribünde üst kısıma büyük boyutta bayrak serilirken, alt bölümde Fenercell ve Fenerbahçe kart reklamlarıyla takıma seslenildi.

Fenercell'in dev boyuttaki sloganı üzerinde ''95 bin Fenercell'li yanınızda'', Fenerbahçe kartın sloganında da ''170 bin Fenerbahçe Kart ile buradayız'' yazıları yer aldı.

Diğer tribünlerde bayraklar yer alırken, çatı sisteminden aşağıya doğru bayraklar sarkıtıldı.