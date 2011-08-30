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Boş sokakları selamladılar!

Trabzon’da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi geçit törenini Ramazan Bayramı nedeniyle sadece 10 kişi izledi

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Trabzon’da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi geçit törenini Ramazan Bayramı nedeniyle sadece 10 kişi izledi. 25 dakika süren törende protokol üyeleri boş sokakları selamlamak zorunda kaldı.

Valilik binasının önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene Vali Recep Kızılcık, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Süleyman Manka, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. 



Düzenlenen resmi geçit töreni Ramazan Bayramı nedeniyle oldukça sönük geçti.

Sadece 25 dakika süren töreni toplam 10 vatandaş izledi. Prototol üyeleri, boş sokakları selamladı.


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