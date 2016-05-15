Boş polis binasında ceset bulundu

Adana'da atıl durumdaki eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası içinde 20 yaşındaki Piruz Sansarkan'ın cesedi bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde kullanılmadığı için atıl durumda bulunan bina içerisinde ceset bulunduğu ihbarını aldı.



DHA'nın haberine göre, bina içine giren ekipler, Piruz Sansarkan'ın cesedini buldu. Uyuşturucudan öldüğü sanılan Sansarkan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Binanın yakınlarında oturan vatandaşlar, eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının, uyuşturucu bağımlıları tarafından mekan olarak kullanıldığını öne sürdü.