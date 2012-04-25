'Boş oturuyorum, 4 bin lira maaş alıyorum' için suç duyurusu

“3 yıldır boş oturuyorum, 4 bin 295 lira maaş alıyorum” diyen Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Bayın, başkan ve belediye hakkında suç duyurusunda bulundu

Milliyet'in haberine göre, Tokat Belediye Başkanı AK Parti’li Adnan Çiçek ile 2009 yılında bir parkın kesin kabulü konusunda yaşadığı görüş ayrılığı nedeni ile pasifleştirildiğini öne sürerek, “3 yıldır bomboş oturuyorum, 4 bin 295 lira maaş alıyorum” açıklaması yapan Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Bayın, dün savcılığa giderek, Tokat Belediyesi ve Belediye Başkanı Adnan Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine görev verilmemesi nedeni ile başkanın anayasa suçu işlediğini söyleyen Bayın, 3 müdürün de kendisi gibi bomboş oturduğunu iddia etti.

3 ayrı dilekçe verdi

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Bayın, şunları söyledi: “3 ayrı dilekçeyle başvurdum. Bu dilekçilerin içeriği farklıdır. Birincisi neden ben boş oturuyorum? Bununla ilgili dilekçe verdim savcılığımıza. Niçin boş oturtuluyorum? Neden çalıştırılmıyorum? Bunun gerekçelerini yazdım. Anayasamızın 49’uncu maddesine aykırı olduğunu belirttim. Anayasamızda çalışma hakkı vardır, çalışmama hakkı yoktur. Çalıştırmama hakkı da yoktur. Bunu vurguladım. Sayın belediye başkanımız anayasa suçu işlemektedir. İkinci konu 2009 yılında bana kesin kabulü yapılması için gelen Erdoğan Gürbüz Parkı’dır. Belediye Başkanı diyor ki, ’orada bir şey yok’. Orada önemli eksiklikler var.



Hafriyat yanlışları var, birçok eksik yapılan iş var. Bir diğer konu da, orada 3 bin metrekare küp beton vardı sözleşmede. Fakat 780 metrekare küp beton dökülmüştür. Bunu açık söylüyorum. 2 bin metrekare küpün üzerinde beton ortada yok. Bu parkta projede ne varsa o yapılacaktı. Bizzat belediye başkanının açıklaması vardı. 5 kilometreydi bu proje fakat 900 metresi yapılmıştır, 1200 metresi de perde betonla, gerisi yok. Bunları ortaya koyunca belediye başkanı bana tavır aldı.”



Bayın, çalışmadan aldığı maaşları iade etmesi şeklindeki yorumlarla ilgili olarak ise, “Ben bu konuda kamunun önemli yarasına parmak bastım. Sadece Bayın değil yatan. Onu da verdim dilekçede. 3 müdür bomboş belediyede. Çok acıdır yani. Bu adamlar özürlü müdür? Aynı benim gibi maaş alıyorlar. Sayın Belediye Başkanı’nın böyle bir hakkı yoktur. Yıllarca belediyeye hizmet etmiş o insanları atmışlar odaya. Çok acıdır, oraya atamazsın onları. Saygısızlıktır, hakarettir. Ben şahsen kendime hakaret sayıyorum bu durumu. İstifa etsin diyorlar. Benim üç tane çocuğum var, geçinmek zorundayım. Benim gelirim giderim belli. Verilmeyecek bir hesabım yok” dedi.