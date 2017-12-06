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Boş okulun bahçesindeki ağaca kendini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Utku K

06 Aralık 2017 19:10

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, Utku K. (19), kullanılmayan bir ilkokulun bahçesindeki zeytin ağacına kendini asarak yaşamına son verdi.
Bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi\'ndeki kullanılmayan İbrahim Cengiz İlkokulu bahçesindeki ağaçta asılı ceset görenler polisi aradı. Gelen polis ekipleri, zeytin ağacına asılı cesedi bulunan kişin liseyi yarıda bırakan ve çalışmayan, Utku K. olduğunu tespit etti. Bir süredir psikolojik tedavi gören ve intihar ettiği üzerinde durulan Kocacan\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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