Boş koltuklara konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı: Gerçekten komiksiniz

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada parlamento oturumlarına katılmayan milletvekillerine tepki gösterdi. Juncker, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nun neredeyse tümüyle boş olduğunu görünce “Gerçekten komiksiniz” dedi.

Salonda tahminen 30 kadar milletvekili bulunmasına tepki gösteren Juncker, bu durumun parlamentonun ciddi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise, Juncker’i saygısızlıkla eleştirerek “Parlamentoyu eleştirebilirsiniz ancak komisyon parlamentoyu kontrol edemez. Parlamentonun görevi komisyonu kontrol etmektir” diye konuştu.

Olay son dönemde AB yetkilileri arasındaki en sert tartışmalardan biri oldu.

Son haftalarda AB kurumlarındaki toplantıların yaz tatilleri nedeniyle oldukça boş geçmesi, bazı yetkililer arasında eleştirilere yol açıyor. Bu nedenle mülteci sorunu gibi bazı önemli gündemlerin bir süredir ele alınamadığı belirtiliyor.