Boş havuzda mahsur kalan yaban tavşanını kurtardı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Üzümlü ilçesinde boş havuza düşen yaban tavşanı, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak, yeniden doğaya bırakıldı.

Erzincan’da yıllardan bu yana gazetecilik ve yazarlık yapan Halil İbrahim Özdemir (61), hafta sonunda Üzümlü\'deki bağ evine gidince tarımsal sulama için kullandığı 2.5 metre derinliğindeki havuzun içerisinde yaban tavşanı ile karşılaştı. Bir süre önce boş havuza düştüğü tahmin edilen tavşanı yakalamak için uzun süre uğraşan Özdemir, kovalamaca ardından tavşanı yakaladı. Tavşanı bir süre seven Halil İbrahim Özdemir, hayvanı öptükten sonra yeniden doğaya bıraktı. Tavşanın kurtarılma anları cep telefonu ile kaydedildi. Tavşan bırakıldıktan kısa süre sonra gözden kayboldu.



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