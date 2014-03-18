Boş ayakkabı kutusu satınca gözaltına alındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi öncesi, 1 liraya boş ayakkabı kutusu sattığı için gözaltına alınan mağaza sahibi Şeyhmus Işık, 5 saat sonra serbest bırakıldı. Tepkili olan Işık, "Her şeyi slogan olarak algılamamak gerekir. Öyle ki hırsızlık hakkında konuşsak hemen 'Başbakan hakkında niye konuşuyorsun?' deniyor. Hastayım, ilaçlarımı almam gerek dedim ona bile izin vermediler" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cem Ulucan'ın haberine göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 saat tutulan Işık, serbest bırakıldı. Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan dükkanının önünde boş kutu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösteren Işık, "Her şeyi slogan olarak algılamamak gerekir. Hastayım, ilaçlarımı almam gerek dedim ona bile izin vermediler" dedi. İşlerin durgun olması sebebiyle boş ayakkabı kutularını sattığını söyleyen Işık, "İşler çok durgun. Biz de elimizde olan ayakkabı kutularını satarak gelir elde etmeye çalışıyoruz. Ancak her şey sloganlaştırılmış durumda. Öyle ki hırsızlık hakkında konuşsak hemen 'Başbakan hakkında niye konuşuyorsun?' deniyor. Ben ilkokul mezunu sıradan bir kişiyim ve sadece ticaret yapıyorum. Böyle zor kullanılması, hasta olduğum halde ilaçlarımı bile almama müsaade edilmemesi kabul edilemez" diye konuştu.

