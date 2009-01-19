Boş arsada 171 adet mermi bulundu

Balıkesir'de, boş bir arsada çeşitli silahlara ait 171 adet mermi bulundu.



Polis İmdat 155 telefonunu arayan bir kişi, Bahçelievler Mahallesi Şehit Birol Koç Caddesi'ndeki Dalbudak Apartmanı ile bir inşaatın arasındaki boş arsada, parçalanmış bir poşetin içinde çok sayıda mermi bulunduğunu ihbar etti.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada, siyah bir poşetin içinde 166 adet kalaşnikof, 2 adet G3, 2 adet M16 ve 1 adet Kanas silahına ait olmak üzere toplam 171 adet mermi buldu.



Yetkililer, kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakıldığı tahmin edilen mermilerin menşeinin ve poşet üzerindeki parmak izlerinin belirlenmesi için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü kriminal laboratuvarında inceleme yapılacağını bildirdiler.