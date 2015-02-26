Borussia Dortmund'un stadında bomba paniği

Haftasonu Ruhr derbisinde Schalke'yi ağırlayacak Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park'ın açık otoparkında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.

Alman Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre hafta sonu oynanacak maç için güvenlik amaçlı yukarıdan çekilen fotoğraflarda stadyumun hemen batısındaki otoparkta bomba olduğu fark edildi. Yerel saatle 10.58'de bölgenin 250 metre ötesine girişler yasaklandı.

113.4 Kilo

Olayın ardından başlayan çalışmalardaki ilk bilgilere göre patlayıcılar 113.4 kilogram ağırlığında ve İngiliz yapımı. Borussia Dortmund'un bugün konuyla ilgili basın toplantısı yapacağı duyuruldu. Daha sonra bu toplantı stadyumdan antrenman merkezine ve yerel saatle 14.00'a alındı. Stadyum çevresindeki dükkânlar da kapatıldı.