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Spor

Borussia Dortmundlu Emre Mor, Beşiktaş'ın radarında

Beşiktaş'ın kiralama formülünü deneyeceği iddia edildi

23 Mart 2017 14:57

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'u gelecek sezon Bundesliga ekibinden kiralamayı planladığı iddia edildi. Almanya’da formaya uzak kalan 19 yaşındaki milli futbolcunun da bu fikre sıcak baktığı aktarıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Beşiktaş, kiralama formülünü milli yıldız için deneyecek. Mali disiplinden taviz vermek istemeyen siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'un geniş kadrosunda şans bulamayan genç yıldız için Alman deviyle masaya oturacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynatma şartı anlaşmaya konulacak.

Emre Mor'un şaşırtan değişimi

Yönetim, bu gizli operasyonda ilk olarak sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık imza attığı Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlanan 19'luk A milli futbolcunun kariyer planlamasıyla ilgili bilgi aldı. Emre Mor'un, düzenli forma giyebileceği ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma kiralık gidip, tecrübe kazanarak Bundesliga kulübüne dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Transfer komitesi, Emre'nin babasıyla görüşecek. Ersoy Mor'a, yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bireysel performanslara müthiş katkısıyla da birlikte tekrar ivme kazanacağı düşüncesi iletilecek.

 

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