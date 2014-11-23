Borussia Dortmund’da Marco Reus, 2015’e kadar yok

Borussia Dortmund'da Marco Reus şoku yaşanıyor. Bundesliga'nın 12. haftasında deplasmanda Paderborn ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanan Reus'un yeni yıla kadar futbol oynayamayacağı açıklandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bundesliga'nın 12. haftasında deplasmanda Paderborn ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanan Reus'un sağ ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit edildiği ve 25 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara 2015'te başlayabileceği belirtildi.

Yaz başında yaşadığı sakatlıktan ötürü 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayan Reus, bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.