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Spor

Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi

Tavuk döner yedikten sonra zehirlenen futbolcular haricinde yemeyen futbolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi

11 Ocak 2018 17:37

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın da aralarında olduğu 9 futbolcu yedikleri tavuk dönerden zehirlendi.

Dokuz futbolcu mağdur

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

Bağırsak-mide iltihabı

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde tavuk dönerden zehirlenen futbolcuların isimleri şöyle:

Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.(Sözcü/Skor)

 

 

 

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