Borussia Dortmund'a yönelik saldırının altından 'para hırsı' çıktı!

Almanya'da 11 Nisan'da Borussia Dortmund futbol takımını taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıyla bağlantılı bir Rus vatandaşı gözaltına alındı. Şüphelinin bombalı saldırıyı borsada satın aldığı hisselerden 3.9 milyon Euro kar elde etmek için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Almanya'da 11 Nisan'da Borussia Dortmund oyuncularını taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıdan 10 gün sonra olayla ilgili Rus vatandaşı 28 yaşındaki Sergey W. gözaltına alındı.



Federal Başsavcılık bugün yaptığı açıklamada, şüphelinin cuma sabahının erken saatlerinde Almanya'nın Tübingen kentinde yakalandığını duyurdu. Açıklamada gözaltına alınan kişinin 28 yaşındaki Rus ve Alman vatandaşı Sergey W. olduğu belirtildi.



Sergey W.'ye yöneltilen suçlamalar arasında "cinayete teşebbüs, patlamaya sebebiyet vermek ve tehlikeli maddi zarar" yer aldı.



3.9 milyon Euro kar amaçlıyordu



Alman haber dergisi Spiegel'in internet sitesinde yer alan haberde, şüphelinin saldırıyı düzenlemekteki amacının "para hırsı" olduğu öne sürüldü.



Söz konusu haberlerde, şüphelinin saldırıyı düzenleme güdüsünün Borussia Dortmund'un hisselerinin borsada çöküşüne sebebiyet vermek ve böylece önceden satın aldığı senetlerle 3.9 milyon Euro kâr elde etmek niyetini taşıdığı savunuldu.

Irak vatandaşı gözaltına alınmıştı



Polis ilk etapta saldırının bir radikal İslamcı tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durmuş ve bir Irak vatandaşını gözaltına almıştı.

Şüpheli daha sonra Dortmund saldırısını düzenleme suçlamasından aklanmış ancak "IŞİD üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.



Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırıda yaralanan İspanyol oyuncu Marc Bartra el bileği ve kolundan sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.