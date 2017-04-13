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Dünya
Deutsche Welle

Borussia Dortmund şüphelisi için tutuklama talebi

Alman Federal Başsavcılığı, Borussia Dortmund takımına yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan Irak vatandaşının tutuklanmasını istedi. Zanlının 2016’da Irak üzerinden Türkiye’ye oradan da Almanya’ya geldiği kaydedildi.

13 Nisan 2017 15:39

Federal Başsavcılık'ın Borussia Dortmund takımına yönelik saldırı nedeniyle tutuklanmasını istediği Irak vatandaşı Abdul Beset A.'nın bizzat saldırıya katılmakla suçlanmadığı kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada 26 yaşındaki Abdul Beset A.'nın saldırıya bizzat katıldığına yönelik kanıt olmadığı, ancak A.'nın IŞİD üyesi olduğu ve Irak'ta bir IŞİD birliğini yönettiği şüphesi altında bulunduğu belirtildi.

Savcılığın açıklamasında "A.'nın terör örgütü içerisindeki görevinin adam kaçırma, baskı, işkence ve öldürmek olduğunun" tahmin edildiği belirtildi. A.'nın 2016'da Irak üzerinden Türkiye'ye, oradan da Almanya'ya geldiği kaydedildi. A.'nın Almanya'dan da IŞİD militanlarıyla iletişime devam ettiğine de dikkat çekildi.

Bir futbolcu ve polis yaralandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Salı akşamı oynanacak olan Borussia Dortmund – Monaco karşılaşması öncesi üç patlayıcıyla düzenlenen saldırıda bir Borussia Dortmund oyuncusu ve bir polis yaralanmıştı.

Olay yerine yakın bir noktada saldırının sorumluluğunun üstlenildiği bir not bulunmuştu. Notta, Noel sırasında Berlin'de düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı ile Alman savaş uçaklarının Suriye'deki keşif faaliyetlerine de değinildiği bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırıyı "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek kınadı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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