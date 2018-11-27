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Dünya

Borussia Dortmund otobüsüne bombalı saldırıda bulunan Sergej, 14 sene hapis cezasına çarptırıldı

Takım otobüsü 11 Nisan 2017'de AS Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için otelden ayrılırken aracın yakınlarında üç patlama olmuştu

27 Kasım 2018 20:53

T24 Haber Merkezi

2017 yılında Borussia Dortmund takım otobüsüne bombalı saldırıda bulunan Sergej W. isimli saldırgan, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

The Guardian'ın haberine göre Sergej 28 kişiyi öldürmeye teşebbüsden suçlu bulundu. Dortmund ekibinin takım otobüsü 11 Nisan 2017'de AS Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması için otelden ayrılırken aracın yakınlarında üç patlama olmuştu. Patlamalarda Dortmund'un savunma oyuncusu Marc Bartra ve bir polis görevlisi yaralanmıştı.

Savcıların hazırladığı iddianameye göre Sergej W. Borussia Dortmund'un hisselerinin değerinin düşeceği üzerine kredi çekip, bahis oynamıştı. W. takımın değer kaybetmesi için takım aracına bombalı saldırıda bulundu.

 

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