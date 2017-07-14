T24 LogoT24 Logo
Spor

Borussia Dortmund, Kagawa ile nikâh tazeledi

Alman ekip, bu sezon gönderilen oyuncuların bonservislerinden 48 milyon Euro kazandı

14 Temmuz 2017 14:37

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın sözleşmesini uzattığını duyurdu. 28 yaşındaki hücumcu orta saha, transfer olmaması halinde en az 3 yıl daha sarı-siyahlı formayı giyerek 30 Haziran 2020'ye kadar Alman kulübünde oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Kagawa'nın ülkesi Japonya'da gerçekleştirecek olan Dortmund, bu sezon Ginter, Bender, Stenzel ve Ramos ile yollarını ayırarak, oyuncuların bonservislerinden 48 milyon Euro'luk bütçe yarattı.

28 yaşındaki Shinji Kagawa, geçen sezon Dortmund ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkarak 6 gol ve 8 asiste imza attı.

ETİKETLER

Shinji KagawaBundesligaAlmanyaBorussia Dortmundsözleşmeyeniledijapon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24