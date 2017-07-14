Borussia Dortmund, Kagawa ile nikâh tazeledi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın sözleşmesini uzattığını duyurdu. 28 yaşındaki hücumcu orta saha, transfer olmaması halinde en az 3 yıl daha sarı-siyahlı formayı giyerek 30 Haziran 2020'ye kadar Alman kulübünde oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Kagawa'nın ülkesi Japonya'da gerçekleştirecek olan Dortmund, bu sezon Ginter, Bender, Stenzel ve Ramos ile yollarını ayırarak, oyuncuların bonservislerinden 48 milyon Euro'luk bütçe yarattı.

28 yaşındaki Shinji Kagawa, geçen sezon Dortmund ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkarak 6 gol ve 8 asiste imza attı.