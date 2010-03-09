Borusan'ın hedefi hızlı büyümek

T24 - Borusan’ın 2009 yılı performansı ve 2010 yılına dair hedefleri belirlendi. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Ahmet Kocabıyık ve Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur’un katılımıyla gerçekleşen Yıllık Bilgilendirme Toplantısı’nda Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Kocabıyık; “Yalın 6 Sigma felsefesi ve Borusan Akademi sayesinde Borusan, her yaptığı işte sürekli olarak daha verimli olma gayreti içindedir” dedi.



Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur ise “Küresel ekonomik krizin etkilerine rağmen, 2010 yılında rekor düzeyde yatırım yapacaklarını” kaydetti. Uğur, bu yıl karlılıklarını artırmayı ve pazardan daha hızlı büyümeyi hedeflediklerini söyledi.























“2010 yılı tüm dünyada yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor



Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Ahmet Kocabıyık, şirketlerin kendilerini konumlandırırken; şeffaflık, verimlilik ve eğitimin ön plana çıkacağını düşündüğünü söyledi.

A. Ahmet Kocabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:



“Önümüzdeki yıllarda, bu yeni dönemde, rekabetin daha yoğun olacağını biliyoruz. Özellikle tüm dünyada Çin ve Hindistan gibi ülkelerin rekabeti daha fazla hissedilecek. Yaptığımız işi daha iyi eğitimli kişilerle ve daha verimli yapmaktan ve yeni pazarlar bulmaktan başka çaremiz yok. Bu konuda Borusan’ın ayrıcalığı olduğunu düşünüyorum. 7 yıldır uygulamakta olduğumuz Yalın 6 Sigma felsefesi ve Borusan Akademi sayesinde Borusan, her yaptığı işte sürekli olarak daha verimli olma gayreti içindedir.”



Kesintisiz yatırım, güçlü büyüme



Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da, 2009 yılında yüzde 25 oranındaki ciro kaybına karşın verimliliklerini artırarak ve yatırımlarını sürdürerek başarılı bir performans sergilediklerini belirtti. “2010 yılında en az 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diyen Agâh Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:



“2009 yılında yaşadığımız pazar daralması tüm kısa ve orta vadeli planlarımızı, hedeflerimizi gözden geçirmemize neden oldu. Bu tabloya karşı 2009’da çok başarılı bir şekilde krizle mücadele ettik. Yatırımlarımızı durdurmadık. Geçen yıl özellikle enerji ve lojistik sektörlerinde olmak üzere 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Ciromuz azalmakla birlikte, karlılıkta son derece başarılı bir rakam elde ettik. Kalite ve verimlilik konusunda cesaretle yolumuza devam ettik. Borusan faaliyet gösterdiği sektörlerde küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Şimdi geleceğe bakıyoruz. 2010’a büyümeye hazır olarak girdik. 2010 yılında en az 350 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”



Geçen yıl zor koşullara rağmen Borusan’ın birçok başarıya imza attığını hatırlatan Agah Uğur şöyle devam etti:



“Enerjide Almanya’nın üçüncü büyük enerji şirketi EnBW AG ile stratejik ortak olduk ve Bandırma rüzgar santralımızda elektrik üretimine planladığımız gibi Eylül 2009’da başladık. Çelik boru işkolumuzda 170 milyon dolarlık Elba Express USA gaz boru hattı projesindeki yükümlülüklerimizi başarı ile tamamlayarak ikinci siparişimizi aldık. Yassı çelikte, soğuk sac pazar payımızı % 19’dan % 23’e, galvanizli sacda pazar payımızı % 19’dan % 32’ye çıkardık. Borusan’ın müşteri memnuniyeti geçen yıl dünya ortalamasından 10, Türkiye ortalamasından ise 15 puan yüksek gerçekleşti.”



Agâh Uğur sözlerini, “2010 yılında karlılıklarını önemli ölçüde artırmayı ve pazardan daha hızlı büyümeyi hedeflediklerini” söyleyerek noktaladı.



Yalın 6 Sigma nedir?





Üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim metodolojisidir. Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. Yalın 6 Sigma metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin daha baştan hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.