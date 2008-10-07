Borusan Telekom'un satışını neden durdurdu?

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş, Borusan Telekom'un satışını durdurma kararı aldı.



Borusan Yatırımdan İMKB'ye yapılan açıklamada, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş'nin sahip olduğu dolaylı iştiraklerden Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş (Borusan Telekom) hisselerinin tamamının satışı için Hindistan kökenli Dhanus Technologies firması ile anlaşmaya varıldığının, söz konusu hisse satış işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu izninin alındığı ve diğer kapanış işlemleri sürecinin devam ettiğinin yıl içinde çeşitli tarihlerde kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, ancak bugün gelinen noktada Borusan Telekom için tasarlanan gelecek planları ve iş hedefleri ile Dhanus Technologies firmasının beklentilerinin ve imkanlarının tam olarak örtüşmediğinin ortaya çıktığı vurgulanarak, Borusan Holding'in, bu koşullar altında sözleşmeden doğan hakları doğrultusunda, Borusan Telekom'un Dhanus Technologies'e satış sürecini durdurmaya karar verdiği kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



''Borusan Telekom, faaliyetlerini Borusan Grubu bünyesinde devam ettirecektir. Borusan Telekom'un rekabetçi ve öncü konumunu korumak üzere gereken yatırım programları planlandığı şekilde sürdürülecektir. Borusan Telekom'a yönelik, gerek çalışanlarının profesyonel geleceği, gerekse müşterilerine taahhüt ettiği, en üst kalite seviyesindeki hizmet açısından elverişli diğer uluslararası ortaklık ya da satın alma talepleri değerlendirilecektir.''

