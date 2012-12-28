Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Kocabıyık için yarın Fatih Camii'nde öğle namazı kılanacak. Cenaza namazının ardından Kocabıyık toprağa verilecek.

Borusan Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kurucu ve Onursal Başkanımız Asım Kocabıyık, toplumdan kazandığını topluma verme ilkesiyle, çalışkanlığı, erdemliliği, dürüstlüğü ve azmiyle biz Borusanlılara bir adım önde olma vizyonuyla ilerlediğimiz yolda her zaman ışık tutacak."

Asım Kocabıyık kimdir?

1924 yılında Afyon’da doğan Asım Kocabıyık iş hayatına 1944 yılında öğrenciyken girişimci babasının kurduğu İstikbal Ticaret şirketinde başladı.

Sanayiye yatırımlarını 1958 yılında Borusan Boru Sanayii AŞ’yi kurarak sürdüren Kocabıyık, 1972’de de Borusan Holding’i kurarak bugünkü modern ve kurumsal Topluluğun ilk adımını attı.

57 yıl liderliğini yaptığı Borusan Grubu’nu 6 bin kişinin çalıştığı, çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren bir dünya şirketi haline getirdi.

Kocabıyık, 2001 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Ahmet Kocabıyık’a devrederek Kurucu-Onursal Başkan oldu.

Devlet üstün hizmet madalyası ve İtalyan Hükümeti'nin verdiği Şövalye nişanına sahip olan Kocabıyık, evli ve üç çocuk babasıydı.