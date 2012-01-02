Borusan CEO'su Türk kamuoyundan özür diledi



T24 - Borusan Holding CEO’su Agah Uğur: "Tüm kamuoyundan özür diliyoruz" reklam Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, düzenlenen basın toplantısından yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle tüm kamuoyundan özür dilediklerini söyledi.





Geçen hafta yaşanan olayların bugün Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryildiz'ın katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Agah Uğur, dün birçok gazetede yer alan ve kamoyundan özür dileyen Borusan ilanı ile konuşmasına başlayarak, ayrımcılık yapmadıklarını söyledi. Agah Uğur, konu ile ilgili ayrıntılı araştırma yaptıklarını “Otomobil Sevdası” programı ile herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmadığını belirtti. Ayrıca, programa düzenli olarak araç tahsisi yapıldığını ve devam edeceklerini de vurguladı.



Sporcular ile gerçekleştirilen sponsorluk görüşmelerinin başarısız yönetildiğini belirten Agah Uğur, marka müdürünün yetkisiz olarak gazeteye açıklama yaptığını ve Borusan ilkelerine ve prensiplerine kesinlikle uymayan beyanları olması nedeniyle de görevinden istifa ettiğini özellikle belirtti.



Agah Uğur; “Hiçbir dil, din, ırk ayrımı yapmamız söz konusu degildir. Tüm kamuoyundan özür diliyoruz” dedi.





Yol kazası



Agah Uğur, bu olayın Borusan markasını kalıcı bir şekilde zedeleyecek bir şey olmadığını düşündüklerini, ayrıca kendilerini kamuoyuna nasıl tanıttıklarını ve nasıl algılandıkları konusunu da değerlendireceklerini belirtti.



Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryildiz ise, bir yol kazası yaşadıklarını ama bundan önce müşterilerine nasıl davranıyorlarsa bundan sonra da öyle davranmaya devam edeceklerini vurguladı.





