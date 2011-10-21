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Boru hattından uçak yakıtı hırsızlığı KOCAELİ (A.A)

21 Ekim 2011 19:53

-Boru hattından uçak yakıtı hırsızlığı KOCAELİ (A.A) - 21.10.2011 - Kocaeli'nin Derince ilçesinden geçen NATO boru hattına toprak altından döşenen hortumla uçak yakıtı çalındığı tespit edildi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Çınarlı Mahallesi'nde geçen NATO boru hattının çevresinden akaryakıt kokusu gelmesi üzerine İZGAZ ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, NATO boru hattının çevresinde yaptıkları kazıda boru hattının delindiğini ve bir hortum monte edildiğini belirledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki hortumun diğer ucunun Kara Ahmet Deresi'nde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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