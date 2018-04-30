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Boru hattından ham petrol çalarken suçüstü yakalandılar

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ petrol boru hattından 13 ton ham petrol çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

30 Nisan 2018 14:15

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ petrol boru hattından 13 ton ham petrol çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumartesi gecesi Pazarcık\'ın Karaçay Mahallesi\'nden devriye görevi yapan Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, petrol boru hattında durumundan şüphelendiği 27 PY 685 ve 27 TK 980 plakalı otomobillerin sürücüleri S.K. (39) ile B.B.\'nin (32) kimlik kontrollerini yaptı. Bu sırada sürücülerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, petrol hırsızlığı olabileceğini değerlendirerek boru hattında inceleme yaptı. İncelemeler sırasında boru hattında park halindeki 27 AAN 359 plakalı kamyonun kasasında 12 bin 970 litre ham petrol bulunan tanker ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin boru hattına vana bağlantısı yapılarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine S.K. ve B.B. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada M.B., S.B., S.U. ve A.U. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

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