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BORU HATTINDAN AKARYAKIT HIRSIZLIĞI  İSTANBUL (A.A) 

23 Haziran 2011 13:13

-BORU HATTINDAN AKARYAKIT HIRSIZLIĞI  İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Ümraniye'de, ''NATO Boru Hattı'' olarak bilinen akaryakıt boru hattından uçak yakıtı çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.  Polis, çok ses geldiği yönünde şikayetler yapılan Ümraniye NATO yolu üzerinde bulunan 101 numaralı binanın zemin katında faaliyet gösteren sıhhi tesisat atölyesini kontrol etti. Kontroller sırasında atölyeden ''NATO Boru Hattı'' olarak bilinen akaryakıt boru hattına doğru kazılan 50 metrelik bir tünel ile bu tünelden atölyeye doğru döşenen başka bir botu hattı tespit edildi.  Bu boru hattını kullanarak 80 tona yakın uçak yakıtını çaldığı belirlenen atölye işletmecisi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

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