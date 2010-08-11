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BORU HATTINA SABOTAJ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI İDİL (A.A)

11 Ağustos 2010 01:21

-BORU HATTINA SABOTAJ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI İDİL (A.A) - 10.08.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesi yakınlarından geçen BOTAŞ petrol boru hattına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen sabotaj sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şırnak-İdil karayoluna yakın mesafeden geçen Mağara köyü yakınlarındaki BOTAŞ'a ait petrol boru hattına, bu akşam saatlerinde teröristlerce döşenen mayın patlatıldı. Patlama sonucu yangın çıktı.  Olay yerinden geçmekte olan 2 araca sıçrayan yangında, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 2 kişi yanarak öldü, 1 kişi yaralandı. Petrol boru hattına ham petrolün akışı kesilirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

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