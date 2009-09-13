Boru hattı ortada kaldı, 18 milyon dolar toprağa gömüldü

Yanlış planlama ve bürokrasi hatası, devleti 18 milyon dolar (yaklaşık 27 milyon TL) zarara soktu.
20 yıl önce yapılan hat, sahipsizlikten çürümeye terk edilince,
inşaat için kullanılan 12 milyon 140 bin 100 İslam Dinar'ı (yaklaşık 18
milyon dolar) krediyi de Hazine ödemek zorunda kaldı. Hazine
Müsteşarlığı'ndan verilen bilgiye göre, projede kullanılan kredinin
geri ödemesi, geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandı.
İzmit-İstanbul arasında yapılan petrol boru hattını Zaman, 25
Mayıs 2002'de "128 kilometrelik boru hattı çürümeye terk edildi"
başlığı ile kamuoyuna duyurmuştu. 1977'de Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT), Trakya Bölgesi ve İstanbul'un petrol ihtiyacını karşılamak ve
tanker trafiğini azaltmak için yeni bir petrol boru hattını planladı.
1985'te inşaatı ihale edilen hat, gecikmeli olarak 1989'da tamamlandı.
Petrol taşımacılığı için planlanan hat, işletmeye alınmadığı için
çürümeye terk edildi. Çalışmayan boru hattından gelir de elde
edilemeyince, inşaat için harcanan parayı garantör olan Hazine ödedi.
Hazine, çürüyen boru hattı için kredinin kullanıldığı İslam Kalkınma
Bankası'na 18 milyon dolar ödeme yaptı. Kamu yönetimi, her yıl
milyonlarca dolarlarla yol, boru hattı, büyük hizmet binaları,
köprüler, barajlar vb. inşaat yapıyor. Projelerin birçoğu Hazine
garantili bulunan kredilerle inşa ediliyor. Denetimsizlik ve yanlış
planlama, projelerin birçoğunun ya tamamlanmamasına ya da tamamlandığı
halde atıl durmasına sebep oluyor. Plansızlığa son örnek,
İzmit-İstanbul arasında yapılan petrol boru hattı oldu. Boru hattı
bitmesine rağmen 18 yıldır petrol taşımacılığında kullanılamadı.
Sahipsizlik yüzünden 128 kilometreyi bulan hat, çürümeye terk edildi.
İşletmeye alınmadığı için herhangi bir gelir elde edilemeyen hat,
devlete 18 milyon dolara mal oldu. Hattın inşaatında kullanılan krediyi
Hazine, İslam Kalkınma Bankası'na (İKB) ödedi. İnşaat aşamasında proje
için 15,5 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılırken rakamın 8,5 milyon
dolarlık bölümü kullanıldı. Aradan geçen zaman dikkate alınarak Hazine
parayı 18 milyon dolar olarak bankaya geri ödedi. 30 Haziran 2004'te
başlayan ödemeler, 6'şar aylık dönemler halinde 10 taksitte yapıldı.
Hazine Müsteşarlığı'ndan verilen bilgiye göre, 31 Aralık 2008
itibarıyla kredi ödemesi tamamlandı.
Hat, belediyelere devredildi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan ancak
devreye alınamadığı için Enerji Bakanlığı'na (BOTAŞ) devredilen hattın
son sahibi belediyeler olacak. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye
göre belediyeler, hattın sağlam kalan bölümlerini bakıma alıp su taşıma
vb. amaçlı kullanacak. BOTAŞ, YPK kararı gereği hattın devir
işlemlerini yaptı. Ancak, inşaat sırasındaki kamulaştırma sorunları ve
boru hattı etrafındaki yapılaşma nedeniyle belediyelerde devir
işlemlerinde sorunlar yaşıyor. Ayrıca, boru hattı için alınan yakıt
pompası üniteleri ile Pig istasyonları BOTAŞ Pendik İşletme
Müdürlüğü'nde ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tutuluyor.
İstikbal
Mobilya Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına
katılan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı ve Boydak Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazif Türkoğlu, gazetecilere yaptığı
açıklamada, 1 Nisanda başlayan KDV indirimi uygulamasının sektörde
canlanma yarattığını söyledi.
Özellikle marka mobilya sektörünün oldukça verimli bir dönem
geçirdiğini belirten Türkoğlu, ''(Kriz var) denilen dönemde Bellona
yüzde 23, Mondi yüzde 55, İstikbal Mobilya yüzde 32 büyüdü. Türkiye
dışından gelen bu kriz, sektörde uygulanan doğru politikalarla iyi
yönlendirildi'' dedi.
KDV indiriminin 1 Ekimde sona ereceğine dikkati çeken
Türkoğlu, yakalanan bu hareketliliğin bitmemesi için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'yla görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Uygulamanın 6 ay daha uzatılmasını talep ettiklerini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:
''KDV oranlarının 6 ay daha bu şekilde devam etmesini
istiyoruz. Mobilya sektöründeki hareketlilik Ekim ayında itibaren
bitiyor. Bir de KDV eski hali olan yüzde 18'e çıkarsa, ciddi durgunluk
olabilir. Mobilya hacimli üründür. Stok yapmak zor bir iştir.
Satıyorsan üretirsin, satamıyorsan üretimi durdurmak zorundasın.
Üretimi durdurmanın en kolay yolu da işçi çıkarmaktır. Böyle bir
mecburiyet var.
10'uncu aydan itibaren mobilyada sezon biter. (Bize 6 ay daha
süre verin) diye hükümete talepte bulunduk. Hükümetin teşvikinin devam
etmesini istiyoruz. Şu anda siparişler de birikmiş durumda.
Siparişlerin de parası alınmış, 1 Ekimden sonra teslim edilmek zorunda.
1 Ekimde KDV yüzde 18 olursa, biz bu 10 puanlık açığı tüketiciden ya da
bayiden alamayız. Dolayısıyla kaos oluşur. Halbuki ilk etapta indirim
süresi 3 ay uzarsa bu kaostan kurtulmuş oluruz. Üstelik satış da devam
eder.''
Nazif Türkoğlu, mobilya sektörünün aynı zamanda tekstil,
sünger, ahşap, ambalaj sanayi gibi 20 sektöre de kaynak sağladığına
işaret etti. Türkoğlu, mobilya satışındaki hareketliliğin azaldığı
dönemde KDV indiriminin de sona ermesinin, bu sektörlerin yarı yarıya
küçülmesine neden olacağını sözlerine ekledi.