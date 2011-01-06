-BORU HATLARININ GÜVENLİĞİ ÇEVREYLE UYUMLU OLACAK ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine (BOTAŞ) ait ham petrol ve doğalgaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ''BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, BOTAŞ'a ait ham petrol ve doğalgazın (LNG dahil) iletimi ve depolanmasına ait tesislerin tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik güvenlik kuralları ile boru hatları güzergahı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet veya yaklaşım mesafelerini kapsıyor. Yönetmeliğe göre, BOTAŞ'ın, kalite standartları ve mevzuatına uygun olarak, petrol ve doğalgaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas olacak. Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilecek. Yeni boru hattı güzergahları içme ve kullanma suyu havzası sınırları dışından geçirilecek. Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandası olacak. Ayrıca, deniz, göl, nehir, su havzası, milli park, baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakınından veya üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumunda, geçişlerin giriş ve çıkış noktaları ile diğer uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilecek. Zorunlu hallerde boru hattı kamulaştırma şeridi üzerinde yapı niteliği taşımayan yaya, otoyol, devlet ve il yolları geçitleri ve boru ekseni üzerinde yol, su, elektrik gibi teknik altyapı projeleri için her halükarda BOTAŞ'tan izin alınacak. -YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN GEÇEN BORU HATLARI- Şehir içinde yeraltına döşenecek boru hatları, mevcut teknik altyapı veya planlanmakta olan diğer tesisler de göz önünde bulundurularak, birbiriyle uyum sağlayacak şekilde planlanacak ve inşa edilecek. Boru hatları zorunluluk olmadıkça kamu arazisinden geçirilecek. Boru hatları birbirinin üzerine döşenmeyecek. Yol kenarlarında, ağaçlandırma dışında yeşil alan veya erozyon önleme kuşağı mevcut olduğunda, gaz ve ham petrol boruları bunların altına yerleştirilecek. Bu mümkün olmadığında gaz ve ham petrol boruları yaya kaldırılımına bitişik giriş şeritleri altına yerleştirilecek. Doğalgaz ve ham petrol boru hatları açık araziden götürülecek. Bu mümkün olmadığında, öncelikle gaz ve ham petrol boru hatları yan sokaklara veya yan şeritlere yerleştirilecek. Boru hatları güzergahının dere, yol, vadi tabanı geçişleri için uygun yerler tespit edilecek. Çok dik iniş ve çıkışlardan, kayalık, bataklık ve heyelanlı zeminlerden kaçınılacak ve güzergah eğrilerine dik geçirilecek. Güzergahların belirlenmesinde, çevresel anlamda önem az eden ormanlar, sit alanları, sulak alanlar, koruma statüsü olan alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önem arz eden ekosistemler, kıyı ve sahil şeritleri ile özellikle verimli tarım arazilerinin seçilecek güzergah üzerinde olmasına dikkat edilecek. BOTAŞ tesislerinin her biri için (doğalgaz ve petrol) doğal afetlerden, sabotajdan, bakım ve işletme eksikliklerinden yahut sair sebeplerden kaynaklanabileek, toprağa, su ve çevresine, havaya, bitki örtüsüne ve hayvanlara, yerleşim birimlerine yönelik tehlikeler için risk analizleri yapacak. Ham petrol ve doğalgaz boru hattı tesisleri hırsızlık olaylarına karşı gözetim ve denetim altında tutulması amacıyla telekomünikasyon veya haberleşme ve SCADA gibi gelişmiş son teknolojik teçhizatlarla donatılacak. Hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik caydırıcı tedbirler için sorumlu kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılacak. -İHBARDA BULUNANLARA ÖDÜL VERİLEBİLECEK- Boru hattı tesisleri için, doğa risklerinden kaynaklanan hasarlar, toprak kayması, sel, deprem, kazı, hırsızlık gibi etkenler ile bunların neticesinde boru üzerindeki meydana gelebilecek ezilme ve bükülme veya sızıntı gibi mevcut ve muhtemel tehditlerin ortadan kaldırılması veya zararın artmasının önlenmesi amacıyla yapılacak ihbarlar için BOTAŞ tarafından ücretsiz ihbar hattı tesis edilecek. İhbarda bulunmakla beraber zararın artmasını veya muhtemel zararın ortaya çıkmasını önleyenlere BOTAŞ Ödül Yönergesine göre ödül verilebilecek. Yönetmeliğe konulan geçici maddeye göre, bu yönetmelikte belirtilen niteliğe uymayan hat vanalarının yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olanlar ile değiştirilmesine ilişkin uygulama planı iki ay içerisinde hazırlanacak.