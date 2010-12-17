-BORSA YÜZDE 3,07 DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - İMKB 100 endeksi bugünkü ikinci seansta 2.009,16 puan ve yüzde 3,07 düşerek 63.812,05 puandan kapandı. Böylece İMKB 100 endeksi 17 Eylül 2010 Cuma gününden bu yana ilk kez 63.000 puan seviyelerinde bir kapanış yapmış oldu. İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,41 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 2.009,16 puan düşerek 63.812,05 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 3,07 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 1.103,86 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 905,30 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,41 değer yitirdi.