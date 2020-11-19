Borsaya 600 milyon dolarlık yabancı girişi

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişim ve Erdoğan’ın “demokrasi ve hukuk reformu” yapılacağı, “acı ilacın” içileceği yönündeki açıklamlarının etkisiyle geçen hafta borsaya 614,4 milyon dolarlık yabancı girişi oldu.

Dünya’nan haberine göre yabancı yatırımcılar, 13 Kasım haftasında hisse senedine ek olarak, 293,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Kasım itibarıyla 19 milyar 630,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 400,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 4 milyar 960,2 milyon dolardan 5 milyar 803,8 milyon dolara çıktı.